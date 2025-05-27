Лавров назвал слухами данные о желании США поменять переговорщика от России

«Что касается слухов насчет того, что США хотят поменять российского переговорщика, вы знаете, мы с Соединенными Штатами, в отличие от времен [экс-президента США Джо] Байдена, которые канули в Лету, нормально общаемся. И если бы Соединенные Штаты захотели нам что-то передать, они знают, как это сделать, не опускаясь до унизительной формы распространения слухов», — сказал министр.
При этом Лавров подчеркнул, что помощника президента России Владимира Мединского в переговорную команду по Украине назначил именно российский лидер Владимир Путин. «А что касается конкретно главы переговорной команды России, господина Мединского, то его назначает, если кто-то еще, может быть, сомневается, президент Российской Федерации Путин, а не руководитель или представитель какого-либо другого государства», — добавил министр.