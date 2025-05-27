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Атаки БПЛА и возможность введения Трампом санкций против России. Темы брифинга Пескова

Украинские атаки с помощью беспилотников на российские регионы, возможность введения президентом США Дональдом Трампом санкций против России и поведение европейских стран стали во вторник основными темами брифинга пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

Источник: MAXIM SHEMETOV/EPA/TASS

ТАСС собрал ключевые заявления представителя Кремля.

О графике президента

Президент России Владимир Путин проведет днем заседание наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей».

Вечером у главы государства запланировано несколько закрытых мероприятий.

Об атаках БПЛА

Украинские атаки с помощью беспилотников на российские регионы «диссонируют с устремлением к мирному процессу»: «Мы эти действия осуждаем, они не способствуют продвижению к миру».

Об отношениях с США и возможных санкциях

Россия и США не могут соглашаться во всем, определенные расхождения будут всегда: «Но есть политическая воля на то, чтобы выполнять те договоренности, которые достигаются. Работа продолжается. И мы высоко ценим эту взаимную готовность».

Трамп держит баланс в подходе к урегулированию на Украине: «Понятно, что не все просто, понятно, что все хочется скорее, но настолько сложная субстанция, связанная с урегулированием проблемы первопричин украинского конфликта, что конечно требуется [время], работа ведется».

Что касается влияния возможного введения санкций США против России на переговоры с Украиной, то «эвентуальные рассуждения вряд ли уместны».

Большое количество СМИ принимают участие в кампании, нацеленной на срыв мирного процесса и подзадоривание США на новые санкции: «Мы это видим, это все видно невооруженным глазом. Мы отдаем себе [в этом] отчет».

О поведении Европы

Европа продолжает поставки вооружений Киеву, таким образом косвенно участвуя в войне против России: «Конечно, такое поведение европейцев никоим образом не способствует мирному урегулированию».