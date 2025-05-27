Вечером в понедельник вице-канцлер Германии и лидер Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ларс Клингбайль опроверг заявление Мерца и заверил, что ФРГ не меняла своей позиции по поставкам оружия ВСУ.
Что касается дальности, то я хочу сказать, что нет никакой новой договоренности, которая выходит за рамки того, что делало предыдущее правительство.
Решение Мерца раскритиковала и немецкий политик Сара Вагенкнехт, лидер партии «Союз Сары Вагенкнехт» (ССВ). По ее словам, этот шаг ведет к явной эскалации конфликта и может грозить Германии втягиванием в войну с Россией.
Если немецкое оружие — возможно, в будущем ракеты Taurus — будет применено для поражения российских городов, то это будет равносильно объявлению войны Москве. Мерц должен исправить это немедленно.
Такого же мнения придерживается и глава внешнеполитического ведомства Социал-демократической партии Германии (СДПГ) Ральф Штегнер. «Я считают, что подобные публичные заявления не приносят пользы. А все, что ведет к усугублению конфликта, — ошибка».
Однако во вторник утром Мерц вновь поднял эту тему на пресс-конференции с премьером Финляндии Петтери Орпо.
Страны, которые ранее ограничивали применение дальнобойного оружия, давно отказались от этих условий. Поэтому вчера в Берлине я описал то, что случилось уже несколько месяцев назад.
Вечером в понедельник телеграм-канал Clash Report сообщил, что Германия, «как ожидается, передаст Киеву 100−150 крылатых ракет Taurus, аналогичных британско-французским Storm Shadow/SCALP-EG». Украинский журналист Андрей Цаплиенко, ссылаясь на Clash Report, подтвердил поставки в таком количестве.
Тогда же российский военблогер Владимир Романов сообщил в своих соцсетях, что Киев около месяца назад уже получил несколько ракет Taurus. Такого же мнения придерживаются и некоторые западные эксперты. Они утверждают, что, судя по прошлым поставкам вооружений Киеву, Taurus либо уже прибыли на Украину, либо направляются туда прямо сейчас. Кроме того, немецкий аналитик Альфред Хакенсбергег заявил, что в Германия нарастили или в ближайшее время нарастят производство Taurus, что, на его взгляд, свидетельствует о том, что Украина все же получит их.
Родерих Кизеветтер, член Комитета по международным делам в бундестаге, считает, что сначала Мерц пошлет Москве сигнал и объявит о старте обучения украинцев, а потом, «если русские на станут сговорчивее», последуют фактические поставки ракет. Как обращает внимание полковник бундесвера в отставке Ральф Тиле, поставка Киеву Taurus означает участие немецких военных в выборе целей и операционном планировании как минимум в течение первого года.
Кроме того, они подчеркивают, что цена одной ракеты Taurus составляет около 1 млн долларов, что также снижает вероятность передачи Киеву такого количества ракет.
Тем не менее Владимир Зеленский собирается в среду в Берлин на встречу с Мерцем. По мнению британского военного эксперта Марины Мирон, он рассчитывает «выпросить» как можно больше немецких ракет, которыми можно бить по мосту через Керченский пролив (жизненно важной артерии между Россией и Крымом) и разрушать бетонные конструкции и подземные укрытия на территории России. Как полагает журналист Welt Штеффен Шварцкопф, уже завтра в Берлине Мерц может официально объявить о поставках Taurus Украине.