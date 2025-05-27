СМИ: Германия может поставить Украине до 150 ракет Taurus

Тогда же российский военблогер Владимир Романов сообщил в своих соцсетях, что Киев около месяца назад уже получил несколько ракет Taurus. Такого же мнения придерживаются и некоторые западные эксперты. Они утверждают, что, судя по прошлым поставкам вооружений Киеву, Taurus либо уже прибыли на Украину, либо направляются туда прямо сейчас. Кроме того, немецкий аналитик Альфред Хакенсбергег заявил, что в Германия нарастили или в ближайшее время нарастят производство Taurus, что, на его взгляд, свидетельствует о том, что Украина все же получит их.