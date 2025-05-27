Радий Хабиров рассказал о планах развития аграрной отрасли Башкирии.

Для этого построим и модернизируем не менее 30 молочных комплексов к концу 2030 года, пять из которых введем уже в этом году. В том числе новый молочно-товарный комплекс «Калинина» на 3,5 тыс. голов дойных коров. Это будет один из самых больших молочных комплексов России с применением искусственного интеллекта и современных инженерных решений.