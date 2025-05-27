Радий Хабиров рассказал о планах развития аграрной отрасли Башкирии.

Глава республики Радий Хабиров сегодня выступил на заседании итоговой коллегии минсельхоза России. Он рассказал, как Башкирия, являющаяся одним из ведущих сельскохозяйственных регионов, вносит вклад в продовольственную безопасность страны.
Радий Хабиров отметил, что регион сохраняет лидерство по многим показателям. Так, в прошлом году, несмотря на сложные погодные условия удалось собрать более 3 млн тонн зерна. В целом производство сельхозпродукции в 2024 году выросло на 14,2%. Объем федеральной поддержки АПК Башкирии вырос с 2,9 млрд рублей до 4,2 млрд рублей.
В планах республики к 2030 году — получать 1 млн тонн молока.
Для этого построим и модернизируем не менее 30 молочных комплексов к концу 2030 года, пять из которых введем уже в этом году. В том числе новый молочно-товарный комплекс «Калинина» на 3,5 тыс. голов дойных коров. Это будет один из самых больших молочных комплексов России с применением искусственного интеллекта и современных инженерных решений.
Кроме того, планируется увеличить к 2030 году производство мяса бройлеров до 115 тыс. тонн, индейки — до 65 тыс. тонн, яиц — до 1 млрд штук. Республика намерена и в дальнейшем наращивать объемы производства сельхозпродукции, развивать генетику и селекцию, готовить кадры для АПК, открывая профильные классы в сельских школах, модернизируя профильные учебные заведения. Важным приоритетом является также социальное развитие села. Башкирия здесь является одним из лидеров по объемам привлекаемых средств.