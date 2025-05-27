Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах

Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. При этом уполномоченный орган представляет правительству РФ ежегодный отчет о результатах проведения эксперимента до 31 марта года, следующего за отчетным годом. После окончания срока проведения эксперимента правительство РФ в течение 6 месяцев представляет в Совфед и Госдуму доклад о результатах проведения эксперимента.