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Госдума приняла важный для Крыма закон о гостевых домах

СИМФЕРОПОЛЬ 27 мая — РИА Новости Крым. Госдума России приняла во втором и третьем чтении законопроект о проведении в Крыму, Севастополе и ряде других регионов страны эксперимента по предоставлению гостиничных услуг в гостевых домах. Об этом сообщает РИА Новости.

Источник: РИА "Новости"

Согласно документу, гостевым домом будут считать средство размещения, представляющее собой индивидуальный жилой дом или его часть, комнаты в котором используют для предоставления соответствующих услуг.

Частные дома, в которых будут размещаться туристы, внесут в специальный реестр классифицированных средств размещения.

Для присвоения индивидуальному жилому дому типа средства размещения «гостевой дом» он должен располагаться на земельном участке, который отнесен к категории земель населенных пунктов и вид разрешенного использования которого предусматривает индивидуальное жилищное строительство, ведение личного подсобного хозяйства или садоводства.

Дом должен принадлежать физическому лицу и не подлежать сносу как самовольная постройка по решению органов местного самоуправления или суда.

Помимо Крыма и Севастополя, эксперимент будет проводиться в республике Алтай, Дагестане, Алтайском, Краснодарском, Приморском и Ставропольском краях, в Архангельской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, Калининградской, Кемеровской, Ленинградской, Ростовской, Херсонской областях.

Эксперимент проводится с 1 сентября 2025 года по 31 декабря 2027 года. При этом уполномоченный орган представляет правительству РФ ежегодный отчет о результатах проведения эксперимента до 31 марта года, следующего за отчетным годом. После окончания срока проведения эксперимента правительство РФ в течение 6 месяцев представляет в Совфед и Госдуму доклад о результатах проведения эксперимента.