Главой СУ СКР по Самарской области может стать Павел Олейник из Татарстана

В регионе возможна смена главы СУ СКР. Источники говорят, что новым руководителем ведомства может стать Павел Олейник.
Об этом сообщает ВолгаНьюс.
Известно, что у Олейника 20 лет опыта работы в органах. С октября 2020 года он занимает пост первого замглавы СУ СКР по республике Татарстан.
Новое имя всплыло на фоне новостей об отстранении нынешнего главы областного СУ СКР Марата Галиханова на время служебной проверки. Она началась после того, как жители выразили недовольство конфликтом с мигрантами.
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