Лавров: разрешение ФРГ Украине бить дальнобойным оружием было принято давно

«А потом господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел в виду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине, чего она, собственно, захочет, по крайней мере в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, оно было принято давно, оно держалось в тайне», — отметил глава МИД РФ.