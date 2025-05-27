Лавров: разрешение ФРГ Украине бить дальнобойным оружием было принято давно

Как констатировал Лавров, заявление Мерца лишь отражает «уровень компетентности» европейских лидеров. «Он вчера сказал с таким пафосом, что отныне и вовеки никаких ограничений на дальность ударов не остается, — обратил внимание министр иностранных дел. — Через несколько минут или через час вице-канцлер этого господина Мерца сказал, что вообще ни о чем подобном речь не шла и не идет. То же самое сказали, как я понимаю, представители Бундесвера».
«А потом господин Мерц, видимо, разобравшись, что же он такое сказал, заявил, что он имел в виду не новое решение, а какое-то решение, которое было принято еще предыдущей администрацией в Берлине, что лишний раз наводит нас на мысли относительно того, что решение разрешить Украине, чего она, собственно, захочет, по крайней мере в каких-то пределах, но в отношении нанесения ударов по целям на российской территории, оно было принято давно, оно держалось в тайне», — отметил глава МИД РФ.
Ранее Мерц заявил, что решение по дальнобойному оружию для Киева приняли несколько месяцев назад.