Шойгу анонсировал визит Путина в Китай в сентябре

В сентябре президент России Владимир Путин посетит Китай и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией, сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином в Москве. По словам Шойгу, внешнеполитическая связка Москвы и Пекина — «главный стабилизирующий фактор в мировых делах».