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Шойгу анонсировал визит Путина в Китай в сентябре

В сентябре президент России Владимир Путин посетит Китай и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией, сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином в Москве.

Источник: Пресс-служба Президента России

В сентябре президент России Владимир Путин посетит Китай и примет участие в торжествах, посвященных 80-летию победы над милитаристской Японией, сообщил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу на встрече с членом Политбюро ЦК Коммунистической партии Китая и секретарем политико-юридической комиссии Чэнь Вэньцином в Москве. По словам Шойгу, внешнеполитическая связка Москвы и Пекина — «главный стабилизирующий фактор в мировых делах».

«Рассматриваем двустороннее сотрудничество, стратегическое взаимодействие на международной арене в качестве одного из важнейших элементов российско-китайского партнерства», — цитирует секретаря Совбеза «Интерфакс».

Чэнь Вэньцин прибыл в Москву для участия в 13-й встрече высоких представителей, курирующих вопросы безопасности. Она пройдет под председательством секретаря Совета безопасности Сергея Шойгу в Национальном центре «Россия» 27—29 мая. Свое участие в форуме помимо Китая подтвердили более 100 стран.

Как ранее сообщили РБК в аппарате Совета безопасности, в программе визита Вэньцина также осмотр экспозиции в Национальном центре «Россия», включая выставки, посвященные 80-летию Победы в Великой Отечественной войне и событиям на Украине.