Парламент Армении отказался принять заявление к юбилею Победы

В тексте говорилось о ключевой роли Советского Союза в победе над фашизмом, значимости Сталинградской и Курской битв и подвиге советского солдата в контексте освобождения Европы. При этом в заявлении упоминается «огромный вклад в победу над нацизмом» армянского народа.