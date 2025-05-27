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Парламент Армении отказался принять заявление к юбилею Победы

В Армении парламент отклонил проект заявления к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, который подготовила фракция «Честь имею», сообщает «Sputnik Армения».

Источник: РИА "Новости"

За проект проголосовали 27 депутатов, против — 54, двое воздержались.

В тексте говорилось о ключевой роли Советского Союза в победе над фашизмом, значимости Сталинградской и Курской битв и подвиге советского солдата в контексте освобождения Европы. При этом в заявлении упоминается «огромный вклад в победу над нацизмом» армянского народа.

Депутат от фракции правящей партии «Гражданский договор» Асмик Акопян отметила, что ранее, к 70- и 75-летию Победы, парламент подобных заявлений не принимал, и выразила недоумение по поводу актуальности такой инициативы именно сейчас.

Кроме того, в заявлении не упоминался вклад других стран антигитлеровской коалиции, кроме СССР, отметила Акопян.

Ранее посол России Сергей Копыркин направил письмо Еревану из-за слов бывшего пресс-секретаря армянского Минобороны Арцруна Ованнисяна о Второй мировой войне.

Ованнисян заявил о возможности создания единой Армении в случае победы Германии в Сталинграде в годы Второй мировой войны. По мнению Ованнисяна, поражение СССР могло быть выгодно Еревану — якобы оно привело бы к захвату Турции и освобождению Армении от советского влияния.

По мнению Копыркина, высказывание Ованнисяна стало попыткой «осквернить память наших героических предков».