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В Балтийском море начались учения российского флота

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Учения российского флота начались в Балтийском море при поддержке авиации, с участием 3 тысяч военных и 20 кораблей, сообщили в пресс-службе Балтийского флота.

Источник: © РИА Новости

«В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов» — говорится в сообщении.

Уточняется, что к учению привлекается более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения, задействовано порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники.

«В рамках учения экипажи кораблей флота в полигонах боевой подготовки будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям», — отметили в пресс-службе.