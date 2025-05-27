В Балтийском море начались учения российского флота

«В рамках поддержания благоприятного оперативного режима, отработки действий сил флота по обороне пунктов базирования в акватории Балтийского моря проводится плановое учение сил Балтийского флота с привлечением части сил Северного флота при поддержке авиации Воздушно-космических сил, Московского и Ленинградского военных округов» — говорится в сообщении.
Уточняется, что к учению привлекается более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения, задействовано порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники.
«В рамках учения экипажи кораблей флота в полигонах боевой подготовки будут решать противолодочные задачи, отработают защиту от безэкипажных катеров, проведут практические артиллерийские стрельбы по морским и воздушным целям», — отметили в пресс-службе.