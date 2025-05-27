В Балтийском море начались учения российского флота

Уточняется, что к учению привлекается более 20 боевых кораблей, катеров и судов обеспечения, в том числе фрегат, корветы, малые ракетные корабли и катера, малые противолодочные корабли, тральщики, суда обеспечения, задействовано порядка трех тысяч военнослужащих, около 25 самолетов и вертолетов, до 70 единиц военной и специальной техники.