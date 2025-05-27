Полковник Ходаренок: снятие ограничений на дальность ракет приведет к эскалации

Однако ясного ответа на вопрос, каким образом улучшится военно-политическая обстановка для Германии в результате передачи ракет Киеву, пожалуй, нет. Да и сам канцлер толком не сказал, во имя каких высоких целей он пошел на подобные меры. То есть как стратег с большой буквы ничем себя не обозначил. Так и остался в этом отношении примерно на уровне майора, командира батальона в лучшем случае.