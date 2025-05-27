«Между УССР и РСФСР были административные границы, в рамках которых Севастополь никогда не входил в состав Украины, а Крым был автономной республикой. При этом Крым сомнительным решением был передан в административное управление УССР. Мне покойный (первый президент Украины Леонид) Кравчук рассказывал: “Если бы в Беловежской пуще Ельцин сказал: “Леонид, отдай мне Крым”, — я бы отдал”, — написал Азаров в своем Telegram-канале.
Экс-премьер напомнил, что в Договоре о дружбе, сотрудничестве и партнерстве от 1997 года между РФ и Украиной был не урегулирован только один вопрос — морская граница в Керченском проливе. Все остальные моменты были согласованы.
«А теперь в Киеве заявляют: “Крым наш, Севастополь наш”. На основании чего? Думаю, (Владимир) Зеленский всей предыстории даже не знает. После чистки, которую он провел в МИДе, в других ведомствах, там вряд ли об этом кто-то знает», — добавил Азаров.
По словам политика, «все будет решаться не на основании того, что думает Зеленский, а на основании того, о чем Россия договорится с США».
Крым стал российским регионом в марте 2014 года по итогам референдума после госпереворота на Украине. На референдуме 96,77% избирателей в Крыму и 95,6% в Севастополе высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей временно оккупированной территорией, многие страны Запада поддерживают Киев по этому вопросу. Со своей стороны, руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма проголосовали за воссоединение с Россией демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента РФ Владимира Путина, вопрос Крыма’закрыт окончательно".