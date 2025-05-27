Захарова отметила вклад Минска в обмен военнопленными с Украиной

МИНСК, 27 мая — Spuntik. Россия отмечает большую заслугу представителей госструктур и ведомств Беларуси в успешном обмене военнопленными с Украиной, об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
На минувшей неделе на белорусско-украинской границе прошел крупнейший за три года обмен военнопленными с российской и украинской стороны по формуле «1000 на 1000».
«Безусловно, успешной реализации этой договоренности в немалой степени способствовали представители государственных структур и ведомств Республики Беларусь», — отметила дипломат.
По словам Захаровой, российская сторона видит, как каждый раз Минск, Беларусь и белорусский народ содействует в возвращении на родину оказавшихся в украинском плену российских военнослужащих, мирных граждан из Курской области, воссоединению детей с семьями.
«И я говорю о нашей безмерной благодарности», — подчеркнула представитель МИД РФ.
Ранее в Стамбуле после трехлетнего перерыва возобновились переговоры между делегациями России и Украины. По итогам встречи стороны, в частности, условились провести обмен пленными по формуле «1 000 на 1 000» и подготовить детальные предложения по возможному прекращению огня.
В соответствии с договоренностями обмен произведен российской и украинской сторонами с 23 по 25 мая.
В Минобороны России сообщили, что из украинского плена в Россию вернулись 880 военных и 120 мирных граждан.
Как заявлял глава МИД России Сергей Лавров, после обмена пленными Москва будет готова передать свой проект документа с изложением условий урегулирования конфликта.