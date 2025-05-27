«В первую очередь это вопрос этикета, чтобы 26 мая не распространять такое заявление. Двадцать шестое мая — это праздничный день, и в такие дни принято отправлять поздравительные письма и делать праздничные заявления. Они не следуют протоколу и этикету, отсюда следует, что они не действуют согласно реально объективным интересам», — сказал он.
Он подчеркнул, что во время встречи на саммите Европейского политического сообщества в Албании французский президент высказал другую позицию. По его словам, это свидетельствует о неспособности европейских лидеров самостоятельно принимать решения, а также о сильном давлении на европейские страны извне.
Ранее Ираклий Кобахидзе заявил, что грузинский певец Эрекле Гецадзе повел себя аморально, осквернив российский флаг на концерте в Тбилиси. По его словам, такое поведение артиста является проявлением бескультурья.