Премьер Грузии обвинил европейских лидеров в отсутствии этикета

«В первую очередь это вопрос этикета, чтобы 26 мая не распространять такое заявление. Двадцать шестое мая — это праздничный день, и в такие дни принято отправлять поздравительные письма и делать праздничные заявления. Они не следуют протоколу и этикету, отсюда следует, что они не действуют согласно реально объективным интересам», — сказал он.