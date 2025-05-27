Депутаты решили узаконить повышенную оплату за сверхурочную работу. Вот только в реальности это вряд ли сработает

Но на практике всё не так радужно. В Узбекистане само понятие «сверхурочная работа» зачастую существует лишь формально. Есть просто «работа» и «указание начальника». И если ты, например, отказываешься выходить в субботу или не хочешь задерживаться после 18:00, тебя легко могут уволить или «подтолкнуть» к увольнению по собственному желанию.