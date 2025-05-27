Депутаты решили узаконить повышенную оплату за сверхурочную работу. Вот только в реальности это вряд ли сработает

Документ предусматривает изменения в Трудовой кодекс, и на бумаге выглядит как шаг в сторону защиты трудовых прав работников.
Согласно законопроекту, сверхурочная работа должна оплачиваться в полтора раза больше обычной за первые два часа, а всё, что сверх этого, — в двойном размере. Логика понятна: чем больше перерабатываешь — тем выше компенсация.
Но на практике всё не так радужно. В Узбекистане само понятие «сверхурочная работа» зачастую существует лишь формально. Есть просто «работа» и «указание начальника». И если ты, например, отказываешься выходить в субботу или не хочешь задерживаться после 18:00, тебя легко могут уволить или «подтолкнуть» к увольнению по собственному желанию.
Работодатели давно научились обходить трудовое законодательство: переработки оформляются как «инициатива работника», а доплаты — как «благодарность» в виде словесной поддержки. Многие даже не подозревают, что имеют право на доплату — и не рискнут потребовать её, чтобы не потерять работу.
Так что даже если закон будет окончательно принят и вступит в силу, мечтать о реальных надбавках простым сотрудникам пока рано. Без реального контроля, жалоб, профсоюзов и независимых проверок работодатели продолжат игнорировать трудовые права, как и раньше.
Очередной закон — это хорошо. Но закон без механизма его соблюдения — просто красивая декларация.