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В Самарской области жители оставили около 5 тысяч жалоб в соцсетях правительства

В Самаре прошло оперативное совещание регионального правительства.

В Самаре прошло оперативное совещание регионального правительства. Одним из вопросов на повестке дня стали обращения в соцсетях жителей области.

С докладом выступила глава департамента информполитики Дина Черемушкина.

По словам чиновницы, за прошедшую неделю в соцсетях правительства области было выявлено 4782 обращения местных жителей. Для наглядности Черемушкина продемонстрировала некоторые из них.

Так, жители часто жалуются на состояние дорог в области — в Самаре у Парка Гагарина, на 6-й просеке, на спуске к набережной по Осипенко и сквере у поликлиники на улице Челюскинцев.

Также, жители пожаловались на обрушающийся фасад дома 78 по улице Вилоновской.

Обращения дошли и от жителей села Рождествено. Там размыло дорогу на улице Шоссейной, а в селе Воротнее фуры продавили асфальт.

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