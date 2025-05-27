Белорусская армия получила первую партию российских истребителей Су-30СМ2

В свою очередь замминистра обороны по вооружению, начальник вооружения ВС Беларуси Андрей Федин заявил, что «в результате совместной работы с поставщиками, это публичное акционерное общество “Яковлев” РФ, производителям удалось на основе тех требований, которые были уточнены нами, создать полностью импортозамещенный истребитель».