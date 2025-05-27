Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Белорусская армия получила первую партию российских истребителей Су-30СМ2

Современные самолеты российского производства прибыли во вторник на один из военных аэродромов Беларуси.

Источник: Министерство обороны Республики Беларусь

МИНСК, 27 мая — Sputnik. На один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибыла партия самолетов Су-30СМ2, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.

«Самолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией», — отметили в ведомстве.

Как отметил командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович, в нынешнем году Беларусь получит еще одну партию таких самолетов. Также на текущей неделе прибудут вертолеты Ми-35М.

«Наши летчики прошли переобучение в учебном центре в Российской Федерации на данный тип воздушных судов (Су-30СМ2 — Sputnik). В ближайшее время будет прием авиационной техники, техническое изучение. Уже буквально на следующей неделе данные самолеты смогут выполнять основную задачу — это боевое дежурство по противовоздушной обороне», — уточнил командующий.

Федин о поставке СУ-30СМ2: это полностью импортозамещенный истребитель>>>.

Ранее министр обороны Виктор Хренин 24 мая сообщил, что самолеты Су-30СМ2 поступят на вооружение белорусской армии в течение недели.

По его словам, современнейшие Су-30СМ2 были модернизированы с учетом опыта специальной военной операции.

В свою очередь замминистра обороны по вооружению, начальник вооружения ВС Беларуси Андрей Федин заявил, что «в результате совместной работы с поставщиками, это публичное акционерное общество “Яковлев” РФ, производителям удалось на основе тех требований, которые были уточнены нами, создать полностью импортозамещенный истребитель».

Помимо современных боевых самолетов, белорусская армия получит в текущем году от российской оборонки транспортно-боевые вертолеты Ми-35М, ЗРК Тор-М2, БТР-82А, оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы и современные беспилотные авиационные комплексы.