Белорусская армия получила первую партию российских истребителей Су-30СМ2

МИНСК, 27 мая — Sputnik. На один из аэродромов ВВС и войск ПВО прибыла партия самолетов Су-30СМ2, сообщила пресс-служба Минобороны Беларуси.
«Самолеты получены в соответствии с планом строительства и развития Вооруженных Сил Республики Беларусь и военно-технического развития с Российской Федерацией», — отметили в ведомстве.
Как отметил командующий ВВС и войсками ПВО генерал-майор Андрей Лукьянович, в нынешнем году Беларусь получит еще одну партию таких самолетов. Также на текущей неделе прибудут вертолеты Ми-35М.
«Наши летчики прошли переобучение в учебном центре в Российской Федерации на данный тип воздушных судов (Су-30СМ2 — Sputnik). В ближайшее время будет прием авиационной техники, техническое изучение. Уже буквально на следующей неделе данные самолеты смогут выполнять основную задачу — это боевое дежурство по противовоздушной обороне», — уточнил командующий.
Федин о поставке СУ-30СМ2: это полностью импортозамещенный истребитель>>>.
Ранее министр обороны Виктор Хренин 24 мая сообщил, что самолеты Су-30СМ2 поступят на вооружение белорусской армии в течение недели.
По его словам, современнейшие Су-30СМ2 были модернизированы с учетом опыта специальной военной операции.
В свою очередь замминистра обороны по вооружению, начальник вооружения ВС Беларуси Андрей Федин заявил, что «в результате совместной работы с поставщиками, это публичное акционерное общество “Яковлев” РФ, производителям удалось на основе тех требований, которые были уточнены нами, создать полностью импортозамещенный истребитель».
Помимо современных боевых самолетов, белорусская армия получит в текущем году от российской оборонки транспортно-боевые вертолеты Ми-35М, ЗРК Тор-М2, БТР-82А, оборудование для ведения радиоэлектронной борьбы и современные беспилотные авиационные комплексы.