WSJ: Трамп размышляет над введением новых санкций против РФ

Газета The Wall Street Journal сообщила, что президент США Дональд Трамп на этой неделе может ввести новые санкции против России. По данным издания, речь идет не о банковских рестрикциях, а о других точечных ограничениях. Впрочем, остается и вероятность, что глава Белого дома не будет усиливать давление на Москву. При этом он также задумывается о том, чтобы выйти из процесса урегулирования украинского конфликта. Что говорят о новом раунде переговоров в России и на Украине — в материале «Газеты.Ru».