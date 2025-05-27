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FT: план по развертыванию европейских войск на Украине признали «мертвым»

План стран ЕС по размещению европейских военных на территории Украины назвали «мертвым», поскольку США отказались его поддерживать. А без поддержки США эту «миссию» сочли нереалистичной, пишет The Financial Times со ссылкой на европейские источники.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, так планы «коалиции желающих» охарактеризовал неназванный европейский чиновник. В частности, он заявил, что этот проект не имеет смысла без помощи США, а Белый дом до сих пор не проявил желания участвовать в нем. Президент США Дональд Трамп после телефонного разговора с Владимиром Путиным, который состоялся 19 мая, заверил, что американских военных «не будет на Украине».

Однако, как отмечает издание, французский дипломат опроверг слова европейского чиновника и заверил, что такие заявления «сильно преувеличены» и «полностью не соответствуют действительности». Как он утверждает, европейские страны продолжают разрабатывать этот проект «в обычном темпе».

Ранее отправку своих военных на Украину исключили в Польше и Германии. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что тема дислокации военных НАТО и Евросоюза на Украине не обсуждается, поскольку сейчас для такого шага нет предпосылок. С таким заявлением Мерц выступил после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. А в Великобритании предупредили о «высоких рисках» размещения сухопутных войск на Украине и не исключили, что страна может отказаться от намерения отправки своих военных.