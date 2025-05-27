FT: план по развертыванию европейских войск на Украине признали «мертвым»

Ранее отправку своих военных на Украину исключили в Польше и Германии. Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что тема дислокации военных НАТО и Евросоюза на Украине не обсуждается, поскольку сейчас для такого шага нет предпосылок. С таким заявлением Мерц выступил после переговоров с премьер-министром Италии Джорджей Мелони. А в Великобритании предупредили о «высоких рисках» размещения сухопутных войск на Украине и не исключили, что страна может отказаться от намерения отправки своих военных.