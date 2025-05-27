В. Федорищев: водные перевозки в регионе нужно развивать быстро и комплексно

Всего в области действует десять постоянных маршрутов. Судов не хватает и часто они устаревшие.
Не все причалы способны справиться с растущим потоком пассажиров и обеспечить людям удобство и комфорт. А купить билеты можно только по старинке — в кассе накануне отплытия.
Модернизация же главных речных ворот областной столицы — речного вокзала стартует не раньше 2026 года и потребует солидных бюджетных инвестиций.
Губернатор Вячеслав Федорищев выразил законное недоумение, почему эти вопросы возникли тогда, когда навигация по Волге уже в самом разгаре. Хотя задача по динамичному развитию отрасли была поставлена перед минтрансом еще в прошлом году.
Глава региона дал поручение председателю областного правительства Михаилу Смирнову оперативно представить конкретный и проработанный план развития водного транспорта в самое ближайшее время.
Так как пик востребованности этих перевозок, особенно в период летних отпусков уже не за горами.