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В. Федорищев: водные перевозки в регионе нужно развивать быстро и комплексно

О проблемах в сфере речных пассажирских перевозок рассказал на заседании регправительства глава минтранса Сергей Карпов.

Всего в области действует десять постоянных маршрутов. Судов не хватает и часто они устаревшие.

Не все причалы способны справиться с растущим потоком пассажиров и обеспечить людям удобство и комфорт. А купить билеты можно только по старинке — в кассе накануне отплытия.

Модернизация же главных речных ворот областной столицы — речного вокзала стартует не раньше 2026 года и потребует солидных бюджетных инвестиций.

Губернатор Вячеслав Федорищев выразил законное недоумение, почему эти вопросы возникли тогда, когда навигация по Волге уже в самом разгаре. Хотя задача по динамичному развитию отрасли была поставлена перед минтрансом еще в прошлом году.

Глава региона дал поручение председателю областного правительства Михаилу Смирнову оперативно представить конкретный и проработанный план развития водного транспорта в самое ближайшее время.

Так как пик востребованности этих перевозок, особенно в период летних отпусков уже не за горами.