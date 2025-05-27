Глава Екатеринбурга Орлов прибыли с рабочим визитом в Китай

«Обозначили три ключевых направления для обмена опытом: развитие городской инфраструктуры, торговля и промышленная кооперация, образование и молодежная политика», — написал в своем Telegram-канале Орлов.
Он отметил, что Екатеринбург и Чэнду в сентябре прошлого года стали побратимами. В связи с этим у горожан появилась возможность учиться в образовательных учреждениях китайского города по стипендии.
Кроме того, Алексей Орлов провел встречу с мэром Чэнду Ван Фэнчао. Они обсудили возможность организации смены международного лагеря для молодежи двух городов, а также подписали соглашение о сотрудничестве между екатеринбургской гимназией № 94 и школой № 7 Чэнду.