МИД РФ оценил вклад Беларуси в обмене пленными «1000 на 1000» между Россией и Украиной

Она акцентировала внимание на том, что российская сторона видит, как каждый раз Минск, Беларусь и белорусский народ оказывают содействие в возвращении на родину российских военнослужащих, мирных граждан из Курской области, воссоединению детей с семьями, которые оказались в украинском плену.