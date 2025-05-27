МИД РФ оценил вклад Беларуси в обмене пленными «1000 на 1000» между Россией и Украиной. Подробности озвучила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова, сообщает ТАСС.
Представитель МИД напомнила, что с 23 по 25 мая 2025 года на белорусско-украинской границе прошел крупнейший за три года обмен военнопленными с российской и украинской стороны по формуле «тысяча на тысячу».
— Безусловно, успешной реализации этой договоренности в немалой степени способствовали представители государственных структур и ведомств Республики Беларусь, — подчеркнула Мария Захарова.
Она акцентировала внимание на том, что российская сторона видит, как каждый раз Минск, Беларусь и белорусский народ оказывают содействие в возвращении на родину российских военнослужащих, мирных граждан из Курской области, воссоединению детей с семьями, которые оказались в украинском плену.
— И я говорю о нашей безмерной благодарности, — заявила официальный представитель МИД России.
Захарова добавила, что Москва ценит уникальную и бесценную помощь со стороны белорусских друзей в гуманитарной сфере. Она уточнила, что может только подтвердить, что и опыт у Минска есть, «но помимо опыта еще и душа лежит».
— Мы видим действительно сопереживание и сочувствие Минска просто с братских позиций к тому, что творится в регионе, — обратила внимание Мария Захарова.
Ранее президент России Владимир Путин поблагодарил президента Беларуси Александра Лукашенко за содействие при обмене пленными «1000 на 1000» между Россией и Украиной.
Кстати, Путин удивился, когда ему сказали, что в Беларуси закончилась картошка.
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