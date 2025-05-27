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WP: конфликты в окружении Хегсета могут привести к его отставке

ВАШИНГТОН, 27 мая. /ТАСС/. Конфликт между помощниками министра обороны США Пита Хегсета Эриком Гересси и Рики Буриа, увольнения высших воинских чинов и неопытность нынешнего руководства Пентагона подрывают работу американского военного ведомства. Об этом пишет газета The Washington Post со ссылкой на источники.

Источник: Reuters

По их словам, неясно, сможет ли Хегсет остаться на посту главы Пентагона, «если не наведет порядок в своей команде».

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в свою очередь заявил в комментарии газете, что «кадровые перестановки — естественная и неотъемлемая черта любой организации, стремящейся к повышению эффективности» своей работы. По его словам, Хегсет работает над тем, «чтобы в министерстве обороны правильные люди занимали правильные должности».

«Пока СМИ занимаются сплетнями, президент [США Дональд] Трамп выражает уверенность в способности министра сделать все, чтобы руководство Пентагона разделяло его стремление к воссозданию вооруженных сил, ориентированных на боеготовность, высокие стандарты и большую убойную силу», — заявила изданию заместитель пресс-секретаря Белого дома Анна Келли.

Хегсет — ветеран ВС США, участник боевых действий в Афганистане и Ираке. Ему 44 года. Имеет звание майора сухопутных войск и боевую награду. Офицерское звание он получил во время службы в Национальной гвардии штата Миннесота. На протяжении восьми лет Хегсет работал ведущим на телеканале Fox News.