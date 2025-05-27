WP: конфликты в окружении Хегсета могут привести к его отставке

Помощник министра обороны США по связям с общественностью Шон Парнелл в свою очередь заявил в комментарии газете, что «кадровые перестановки — естественная и неотъемлемая черта любой организации, стремящейся к повышению эффективности» своей работы. По его словам, Хегсет работает над тем, «чтобы в министерстве обороны правильные люди занимали правильные должности».