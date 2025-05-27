Захарова: граждане Молдовы не хотят милитаризации своей страны

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. В Молдове воспроизводят западные клише насчет силового давления на Россию, отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала заявление главы молдавского МИД Михая Попшоя о том, что Россия якобы «не стремится к миру на Украине и понимает только язык силы».
«Видимо, он мечтает о пресловутом, как там сформулировали, стратегическом поражении России, воспроизводит западные клише насчёт силового давления на нашу страну. Даже, видимо, не задумывается, что попытки подобного прессинга со стороны Запада на Москву всегда заканчивались полным провалом и ущербом для самих западников», — сказала Захарова в ходе брифинга.
Она добавила, что такие заявления деструктивны и в российском МИД будут отвечать на подобные декларации.
По ее мнению, граждане Молдовы не хотят милитаризации своей страны.
«Наши с ними контакты, в том числе сейчас на полях юридического форума встречалась с участниками из Молдовы, об этом свидетельствуют. Они.. хотят избавиться от логики, которую им навязывают по милитаризации, по превращению себя в какой-то очередной плацдарм, непонятно для чего», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По ее словам, граждане Молдовы понимают, что настоящий мир и безопасность возможны не посредством силы, а только через взаимное уважение и взаимовыгодное сотрудничество, в том числе с Россией.
«Безопасность Молдовы должна основываться на сильной экономике, хорошем образовании, добрососедских отношениях и связях», — подчеркнула Захарова.