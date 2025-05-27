Захарова: граждане Молдовы не хотят милитаризации своей страны

«Наши с ними контакты, в том числе сейчас на полях юридического форума встречалась с участниками из Молдовы, об этом свидетельствуют. Они.. хотят избавиться от логики, которую им навязывают по милитаризации, по превращению себя в какой-то очередной плацдарм, непонятно для чего», — отметила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.