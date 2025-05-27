Отношения между Турцией и Россией крепкие, позитивные, сотрудничество между странами продолжится, сообщает РИА Новости в Telegram.

Фидан встретился с Владимиром Путиным. Российский президент в ходе переговоров подтвердил намерение Кремля продолжать совместные проекты, невзирая на усилия других стран их остановить.

Россия заинтересована в том, чтобы все договоренности, касающиеся судоходства в Черном море, заключенные в течение последних трех лет, выполнялись.

Положительные результаты по итогам мирных переговоров по Украине напрямую связаны с устранением первопричин противостояния.

Кремль поддерживает решение США по снятию ограничений с Сирии: «лучше поздно, чем никогда».

Есть признаки того, что Германия уже давно и тайно приняла решение разрешить Киеву атаковать территорию России дальнобойным оружием.

Риторика американского президента по украинскому кризису объясняется тем, что «группка европейских деятелей» препятствует реализации его инициатив по урегулированию конфликта.

Кремль уверен в заинтересованности Трампа в развитии переговорного процесса между Киевом и Москвой.

Ответные удары по Украине являются естественными в условиях продолжающихся атак на гражданскую инфраструктуру на российской территории.