Основные заявления главы российского МИД на пресс-конференции:
- Отношения между Турцией и Россией крепкие, позитивные, сотрудничество между странами продолжится, сообщает РИА Новости в Telegram.
- Фидан встретился с Владимиром Путиным. Российский президент в ходе переговоров подтвердил намерение Кремля продолжать совместные проекты, невзирая на усилия других стран их остановить.
- Россия заинтересована в том, чтобы все договоренности, касающиеся судоходства в Черном море, заключенные в течение последних трех лет, выполнялись.
- Положительные результаты по итогам мирных переговоров по Украине напрямую связаны с устранением первопричин противостояния.
- Кремль поддерживает решение США по снятию ограничений с Сирии: «лучше поздно, чем никогда».
- Есть признаки того, что Германия уже давно и тайно приняла решение разрешить Киеву атаковать территорию России дальнобойным оружием.
- Риторика американского президента по украинскому кризису объясняется тем, что «группка европейских деятелей» препятствует реализации его инициатив по урегулированию конфликта.
- Кремль уверен в заинтересованности Трампа в развитии переговорного процесса между Киевом и Москвой.
- Ответные удары по Украине являются естественными в условиях продолжающихся атак на гражданскую инфраструктуру на российской территории.
- Заявление министра иностранных дел Франции об отсутствии военных республики на Украине не соответствует действительности — Франция воюет на стороне ВСУ.