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Ключевые зявления Лаврова по итогам встречи с главой МИД Турции

27 мая в Москве состоялись переговоры министров иностранных дел России и Турции Сергея Лаврова и Хакана Фидана. Глава турецкого МИД прибыл в Россию для обсуждения вопросов русско-турецких отношений и урегулирования украинского кризиса. РИА Новости собрали ключевые высказывания Сергея Лаврова по итогам встречи с коллегой.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"

Основные заявления главы российского МИД на пресс-конференции:

  • Отношения между Турцией и Россией крепкие, позитивные, сотрудничество между странами продолжится, сообщает РИА Новости в Telegram.
  • Фидан встретился с Владимиром Путиным. Российский президент в ходе переговоров подтвердил намерение Кремля продолжать совместные проекты, невзирая на усилия других стран их остановить.
  • Россия заинтересована в том, чтобы все договоренности, касающиеся судоходства в Черном море, заключенные в течение последних трех лет, выполнялись.
  • Положительные результаты по итогам мирных переговоров по Украине напрямую связаны с устранением первопричин противостояния.
  • Кремль поддерживает решение США по снятию ограничений с Сирии: «лучше поздно, чем никогда».
  • Есть признаки того, что Германия уже давно и тайно приняла решение разрешить Киеву атаковать территорию России дальнобойным оружием.
  • Риторика американского президента по украинскому кризису объясняется тем, что «группка европейских деятелей» препятствует реализации его инициатив по урегулированию конфликта.
  • Кремль уверен в заинтересованности Трампа в развитии переговорного процесса между Киевом и Москвой.
  • Ответные удары по Украине являются естественными в условиях продолжающихся атак на гражданскую инфраструктуру на российской территории.
  • Заявление министра иностранных дел Франции об отсутствии военных республики на Украине не соответствует действительности — Франция воюет на стороне ВСУ.