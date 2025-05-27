Мэр Омска прокомментировал видео с жестоким убийством щенка

«Обращаюсь к взрослым: уважаемые родители, обращайте внимание на интересы своих детей, говорите с ними, учите их доброте. Да, не всегда хватает времени, но это тоже, если хотите, работа, в которой никогда не бывает выходных и отпуска», — отметил мэр.