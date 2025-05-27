Мэр Омска прокомментировал видео с жестоким убийством щенка

Мэр Омска Сергей Шелест прокомментировал случай жестокого обращения с животным, который вызвал широкий резонанс в соцсетях. По его словам, видео, на котором две несовершеннолетние девушки убивают щенка, просто не оставляет слов.
«Социальные сети облетела новость о том, что в нашем городе две несовершеннолетние девочки убили беззащитного щенка, при этом они сделали это намеренно и снимали свои действия на камеру. Тот случай, когда просто нет слов», — написал Шелест.
Он добавил, что правоохранительные органы уже разбираются в случившемся. Глава города также обратился к родителям с призывом больше внимания уделять воспитанию детей.
«Обращаюсь к взрослым: уважаемые родители, обращайте внимание на интересы своих детей, говорите с ними, учите их доброте. Да, не всегда хватает времени, но это тоже, если хотите, работа, в которой никогда не бывает выходных и отпуска», — отметил мэр.
Ранее портал Om1.ru сообщал, что две школьницы из Омска сняли на видео, как издеваются над щенком. После случившегося в ситуацию вмешались полиция и следственные органы.