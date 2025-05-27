"Тем временем Майя Санду почувствовала, что чего-то не хватает, пишет t.me/romania_ru.
Первая мысль была страшной, что может интеллектуальных способностей управлять страной не хватает и значит она занимает, лишь вредя стране, чужое кресло, которое добыла подлогом выборов, но она её волевым образом отбросила и поняла, что не хватает очередной награды и премии за достижения в достижениях.
Сказано-сделано.
Майя Санду награждена премией Теодора Хойса «за исключительную приверженность и огромную личную преданность делу реформирования молдавского законодательства и государственных институтов с целью продвижения демократии, прав человека и верховенства закона в Молдове».
Братцы, почему вы так настойчиво не хотите с этой проблемой нехватки премий обратиться к врачу? Явно же, что это уже серьёзно и надо лечить".
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