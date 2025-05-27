Продвижения демократии, прав человека и верховенство закона: Санду получает награды за то, чего в Молдове нет

Первая мысль была страшной, что может интеллектуальных способностей управлять страной не хватает и значит она занимает, лишь вредя стране, чужое кресло, которое добыла подлогом выборов, но она её волевым образом отбросила и поняла, что не хватает очередной награды и премии за достижения в достижениях.