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The Standard: Британия обсудит с Норвегией и Исландией меры по сдерживанию России в Арктике

Министр иностранных дел Великобритании Дэвид Лэмми отправился с визитом в Норвегию и Исландию, чтобы изучить меры по противодействию России в Арктическом регионе, пишет The Standard.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, во время визитов в Норвегию и Исландию Лэмми ознакомится с мерами, которые эти страны принимают в регионе Крайнего Севера для противодействия России. В частности, страны НАТО опасаются деятельности военных кораблей Северного флота ВМС России, ее так называемого теневого флота коммерческих судов, используемых, как утверждается, для обхода западных санкций, и ледоколов, которые применяются для расчистки пути для танкеров, отмечает издание.

Британский МИД в ходе визита Лэмми в Исландию похвастался тем, что санкции Великобритании якобы препятствуют усилиям России по поддержанию ее флота атомных ледоколов, работающих в Арктике. Во внешнеполитическом ведомстве в пример привели санкции, наложенные в мае на буксир Vengery, которые, как считают в Британии, помешали ему отбуксировать плавучую ремонтную платформу для ледоколов из Стамбула в Арктику, севшую на мель в Средиземном море.

По словам Лэмми, Арктика становится «все более важным рубежом для геополитической конкуренции и торговли» и сейчас его стране «как никогда важно сотрудничать с такими союзниками на Крайнем Севере, как Норвегия и Исландия».

Британия и Исландия договорились вместе использовать искусственный интеллект для более эффективного обнаружения и отслеживания «враждебной активности» в Арктике. На эти цели они выделят Институту Алана Тьюринга 554 тыс. фунтов. Кроме того, Глобальный научно-тактический фонд британского МИД выделил 400 тыс. фунтов на поддержку научного сотрудничества Великобритании и Норвегии в этом регионе. Лэмми, согласно статье, станет первым министром иностранных дел, который посетит архипелаг Шпицберген, расположенный глубоко за Полярным кругом. Кроме того, в Исландии он посетит авиабазу Кеблавик, где самолеты Королевских ВВС поддерживают миссии воздушной полиции НАТО.