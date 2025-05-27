The Standard: Британия обсудит с Норвегией и Исландией меры по сдерживанию России в Арктике

Британия и Исландия договорились вместе использовать искусственный интеллект для более эффективного обнаружения и отслеживания «враждебной активности» в Арктике. На эти цели они выделят Институту Алана Тьюринга 554 тыс. фунтов. Кроме того, Глобальный научно-тактический фонд британского МИД выделил 400 тыс. фунтов на поддержку научного сотрудничества Великобритании и Норвегии в этом регионе. Лэмми, согласно статье, станет первым министром иностранных дел, который посетит архипелаг Шпицберген, расположенный глубоко за Полярным кругом. Кроме того, в Исландии он посетит авиабазу Кеблавик, где самолеты Королевских ВВС поддерживают миссии воздушной полиции НАТО.