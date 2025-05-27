В Омской области прекратят полномочия депутата после его смерти

Перед началом политической карьеры Архипов более 30 лет служил в Советской армии. Он окончил Военную политическую академию имени Ленина. После увольнения в запас остался жить в Омске. Он занимал различные должности, в том числе был начальником ВОХР и секретарём парткома на заводе «Омскгидропривод», а также работал инженером ОМТС. С 1999 года он активно участвовал в жизни ветеранов, возглавляя Кировский окружной Совет ветеранов войны, труда, Вооружённых Сил и правоохранительных органов.