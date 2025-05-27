«Так не должно быть»: Беспрозванных — о дефиците водителей скорой помощи

В ответ на это губернатор попросил подготовить предложения, которые помогли бы подобных сложностей избежать. «Что такое — “переходят в такси”, что это значит? Такого быть не должно! — заявил Беспрозванных. — Мне необходимо съездить в Центр скорой помощи, я хочу пообщаться в ближайшее время, хочу понять, в чём там дело».