Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

«Так не должно быть»: Беспрозванных — о дефиците водителей скорой помощи

Губернатор пообещал разобраться с зарплатами.

Источник: РИА "Новости"

В регионе наблюдается нехватка водителей скорой, особенно сложной ситуация становится с приходом лета. Об этом на оперативном совещании доложил министр здравоохранения Сергей Дмитриев во вторник, 27 мая.

«Дефицит присутствует, особенно в летнее время, когда часть водителей переходит в такси», — признался Дмитриев.

В ответ на это губернатор попросил подготовить предложения, которые помогли бы подобных сложностей избежать. «Что такое — “переходят в такси”, что это значит? Такого быть не должно! — заявил Беспрозванных. — Мне необходимо съездить в Центр скорой помощи, я хочу пообщаться в ближайшее время, хочу понять, в чём там дело».

Глава региона добавил, что в Калининградской области, как и в целом по стране, есть проблема с водителями школьных автобусов, городского транспорта и других «социальных направлений».

«До конца месяца Елена Ивановна Дятлова обещала разобраться с нехваткой водителей автобусов в Калининграде. Май закончится на этой неделе: прошу уже на следующей отчитаться, как решён вопрос обеспечения планомерного выхода транспорта на маршруты», — заключил губернатор.

Жители посёлка под Калининградом собрали три десятка подписей для запуска маршрутки, но людям не отвечают.