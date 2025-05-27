«Так не должно быть»: Беспрозванных — о дефиците водителей скорой помощи

В регионе наблюдается нехватка водителей скорой, особенно сложной ситуация становится с приходом лета. Об этом на оперативном совещании доложил министр здравоохранения Сергей Дмитриев во вторник, 27 мая.
«Дефицит присутствует, особенно в летнее время, когда часть водителей переходит в такси», — признался Дмитриев.
В ответ на это губернатор попросил подготовить предложения, которые помогли бы подобных сложностей избежать. «Что такое — “переходят в такси”, что это значит? Такого быть не должно! — заявил Беспрозванных. — Мне необходимо съездить в Центр скорой помощи, я хочу пообщаться в ближайшее время, хочу понять, в чём там дело».
Глава региона добавил, что в Калининградской области, как и в целом по стране, есть проблема с водителями школьных автобусов, городского транспорта и других «социальных направлений».
«До конца месяца Елена Ивановна Дятлова обещала разобраться с нехваткой водителей автобусов в Калининграде. Май закончится на этой неделе: прошу уже на следующей отчитаться, как решён вопрос обеспечения планомерного выхода транспорта на маршруты», — заключил губернатор.
Жители посёлка под Калининградом собрали три десятка подписей для запуска маршрутки, но людям не отвечают.