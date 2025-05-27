Главу Новой Каховки отстранили от должности за недостойное поведение

После публикации ролика против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — за реабилитацию нацизма, а также по статье о неповиновении полиции. Виталий Гура был задержан и помещен в следственный изолятор, однако позже был освобожден.