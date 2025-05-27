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Главу Новой Каховки отстранили от должности за недостойное поведение

Глава Новокаховского городского округа Виталий Гура был снят с должности за «недостойное и порочащее» поведение на Мемориале памяти Великой Отечественной войны. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.

Источник: Reuters

Инцидент произошел накануне 9 Мая. В социальных сетях появилось видео, на котором Гура стоял возле мемориала, нецензурно выражался, смеялся и задавал вопрос «Где бабло?». Такое поведение вызвало широкий общественный резонанс и возмущение среди жителей и пользователей интернета.

После публикации ролика против него было возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ — за реабилитацию нацизма, а также по статье о неповиновении полиции. Виталий Гура был задержан и помещен в следственный изолятор, однако позже был освобожден.

Губернатор Херсонской области Владимир Сальдо также сообщил, что приостановил членство Гуры в партии «Единая Россия». Временно исполняющей обязанности главы Новокаховского округа назначена Елена Болотняя.