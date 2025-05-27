Стали известны сроки запуска речных рейсов из Самары в Казань и Нижний Новгород

В Самаре прошло оперативное совещание регионального правительства. Одним из поднятых вопросов стали речные перевозки.
На заседании руководитель областного минтранса рассказал, что уже в июле 2025 года планируется прием речных рейсов из Казани и Нижнего Новгорода.
Губернатор Вячеслав Федорищев отметил, что в этом году будет проанализирован пассажиропоток, а уже в следующем году планируется включиться в работу по перевозке местных туристов до вышеуказанных городов.
Помимо этого, руководитель области поручил совместную задачу минтрансу и минтуризму — проработать внутренние перевозки.
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