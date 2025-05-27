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Недавно ставшая вице-премьером Петкевич получила еще одно назначение

Лукашенко назначил Петкевич главой госкомиссии по вступительной кампании 2025.

Источник: Комсомольская правда

Недавно ставшая вице-премьером Петкевич получила еще одно назначение. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил вице-премьера Наталью Петкевич главой госкомиссии по вступительной кампании 2025. Подробности обнародованы в телеграм-канале «Пул Первого».

Сообщается, что во вторник, 27 мая, глава государства подписал указ, которым были внесены изменения в состав государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году.

Говорится, что с учетом кадровых решений, принятых Александром Лукашенко 22 мая 2025 года, председателем комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году была назначена Наталья Петкевич, занимающая должность заместителя премьер-министра Беларуси, курирующая вопросы социальной направленности.

Ранее Наталья Петкевич назвала назначение на пост вице-премьера челленджем и вызовом.

Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от вице-премьера Петкевич выхода «нормальных» кинофильмов.

Тем временем Лукашенко высказался о назначении четвертого заместителя главы Администрации президента.