Недавно ставшая вице-премьером Петкевич получила еще одно назначение. Президент Беларуси Александр Лукашенко назначил вице-премьера Наталью Петкевич главой госкомиссии по вступительной кампании 2025. Подробности обнародованы в телеграм-канале «Пул Первого».
Сообщается, что во вторник, 27 мая, глава государства подписал указ, которым были внесены изменения в состав государственной комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году.
Говорится, что с учетом кадровых решений, принятых Александром Лукашенко 22 мая 2025 года, председателем комиссии по контролю за ходом подготовки и проведения вступительной кампании в 2025 году была назначена Наталья Петкевич, занимающая должность заместителя премьер-министра Беларуси, курирующая вопросы социальной направленности.
Ранее Наталья Петкевич назвала назначение на пост вице-премьера челленджем и вызовом.
Вместе с тем президент Беларуси Александр Лукашенко ждет от вице-премьера Петкевич выхода «нормальных» кинофильмов.
Тем временем Лукашенко высказался о назначении четвертого заместителя главы Администрации президента.