В Беларуси вводится новый порядок работы автопарковок и стоянок

Документом, в частности, уточняются условия организации и содержания автопарковок, за пользование которыми будет взиматься плата, исключается обязательное условие по оснащению платных парковок устройствами по учету времени и расчету платы, а также техническими средствами, препятствующими выезду транспортного средства (ТС) с парковки в случае невнесения платы.