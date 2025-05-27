CNN: Иран готов к компромиссам по ядерной программе

Эсмаил Багаи, представитель Министерства иностранных дел Ирана в понедельник заявил, что его страна открыта для компромиссов по своей ядерной программе на переговорах с США. Однако он подчеркнул, что тема обогащения урана остается «красной линией» и не подлежит обсуждению, и выразил надежду на то, что Вашингтон понимает эту позицию, сообщает CNN.