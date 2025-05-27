CNN: Иран готов к компромиссам по ядерной программе

Согласно статье, Багаи подчеркнул, что право Ирана на мирную атомную энергию должно быть защищено. Хотя Белый дом настаивает на том, чтобы Тегеран прекратил обогащение урана, необходимого как для гражданских, так и для военных целей, Багаи признался, что американская делегация на переговорах придерживается более мягкого подхода.
Если цель состоит в том, чтобы убедиться, что ядерная программа Ирана не будет превращена в оружие… то сделать это просто.
На вопрос о том, как на переговорах можно достичь компромисса, Багаи ответил, не вдаваясь в подробности, что существует «много способов». При этом он отметил, что, поскольку переговоры до сих пор продолжаются, очевидно, что у сторон существует «определенный уровень понимания» позиций друг друга.
Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи в пятницу публично отверг шансы на заключение сделки с США. Однако Багаи с оптимизмом оценивает вероятность подписания американо-иранского соглашения, предвидя «беспроигрышный исход» для обеих сторон. «Если действительно есть желание, то есть и способы», — сказал он.