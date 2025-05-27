В РФ осудили гражданина Казахстана за дезертирство с выплатами от МО

На сайте Генеральной прокуратуры сказано, что в 2022 году дел за наемничество не было, а вот за участие в вооруженных конфликтах было — сразу три. В 2023 году в наемничестве подозревали троих, а в участии в военных конфликтах уже 25 человек. Всего с 2022 по 2025 годы возбудили 97 дел.