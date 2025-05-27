Мэр Соснин поделился мечтой с Путиным: «Хочу сделать Пермь лучшим городом России»

Напомним, за последний год мэр Перми уже второй раз пообщался с президентом страны. Ранее Путин побеседовал с Сосниным в формате видеоконференции. Подробности можно почитать в материале «Что сказал мэр Перми Соснин Путину на встрече с выпускниками “Школы губернаторов”: главное из их беседы».