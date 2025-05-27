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Мэр Соснин поделился мечтой с Путиным: «Хочу сделать Пермь лучшим городом России»

ПЕРМЬ, 27 мая, ФедералПресс. В заседании наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей», которое сегодня провел Владимир Путин, принял участие мэр Перми. Эдуард Соснин рассказал президенту о своем желании сделать столицу Прикамья лучшим городом в России. Также градоначальник пригласил главу государства в гости в Пермь.

Источник: Пресс-служба Президента России

«Я хочу, чтобы мои трое детей гордились папой, любили свою малую родину и оставались жить в Перми. А если даже уедут ненадолго учиться, то обязательно вернутся, заведут семьи, родят детей. Многое получается, много удается. Приезжайте в гости, убедитесь сами», — заявил Соснин.

Пермский градоначальник подчеркнул, что хочет «сделать Пермь лучшим городом в России» и «запомниться таким мэром, при котором за долгие годы население растет». Для этого, по словам Соснина, нужно сделать жизнь в городе более комфортной и безопасной.

Напомним, за последний год мэр Перми уже второй раз пообщался с президентом страны. Ранее Путин побеседовал с Сосниным в формате видеоконференции. Подробности можно почитать в материале «Что сказал мэр Перми Соснин Путину на встрече с выпускниками “Школы губернаторов”: главное из их беседы».