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Фицо ответил Мерцу, предложившему лишить Словакию выплат ЕС

Глава правительства Словакии Роберт Фицо заявил, что инициатива канцлера Германии Фридриха Мерца о лишении Будапешта и Братиславы финансирования из бюджета Евросоюза из-за их позиции по украинскому конфликту неприемлема.

Оксана Иванова
Автор Новости Mail
Источник: AP 2024

Угрозу главы правительства ФРГ в адрес Венгрии и Словакии Роберт Фицо прокомментировал во время визита в Армению, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на EFE.

Словацкий премьер-министр заявил, что считает высказывание немецкого канцлера недопустимым и контрпродуктивным. По словам Фицо, комментарий Мерца содержал агрессию, что может свидетельствовать об углублении противоречий между странами ЕС, что в итоге негативно скажется на ситуации в Евросоюзе.

«Независимая позиция Словакии образовалась не из вакуума. Она основывается на интересах нашей страны», — объяснил Фицо.

Премьер-министр задал вопрос о том, что будет, если Словакия не пойдет на поводу у Евросоюза, и сам же на него ответил: «Нас накажут? Это неверный путь для того, чтобы обеспечить единство и сотрудничество».

Поводом для критики Мерца лидеров Венгрии и Словакии стала их позиция относительно поддержки Украины и санкций в отношении России. Будапешт и Братислава отказываются одобрять введение ограничений против Москвы. Канцлер ФРГ считает, что общеевропейские решения не должны «зависеть от незначительного меньшинства». Он предложил прекратить финансировать из фондов ЕС государства, которые противятся реализации инициатив Евросоюза.

По правилам ЕС, для введения антироссийских санкций требуется одобрение всех членов объединения.