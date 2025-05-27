Обид Хакимов: Россия — это стратегический партнер Узбекистана

«Россия — это стратегический партнер Узбекистана. Мы всегда рассматриваем разные направления для промышленной кооперации. Сейчас для этого имеется огромный потенциал в разных секторах. Например, в текстильной промышленности, фармацевтике, машиностроении, электротехнике, которые огромными темпами развиваются сейчас в Узбекистане. К примеру, пять-семь лет назад экспорт узбекского текстиля составлял порядка 600−700 млн долларов. Сейчас наша страна экспортирует текстиль на сумму около 4 млрд долларов, полтора миллиарда приходится на российский рынок», — добавил эксперт.