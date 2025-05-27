Обид Хакимов: Россия — это стратегический партнер Узбекистана

ТАШКЕНТ, 27 мая — Sputnik. Если в 2017 году общий объем экономики Узбекистана составлял 52 миллиардов долларов, то сейчас эта цифра увеличилась до 115 миллиардов. Важную роль в этом процессе играет внешняя торговля, в частности со странами ЕАЭС. Сегодня доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте Узбекистана составляет около 18%.
Об этом корреспонденту Sputnik Узбекистан рассказал директор Центра экономических исследований и реформ при Администрации Президента Республики Узбекистан Обид Хакимов.
«Стоит ожидать положительного эффекта от вступления Узбекистана в ЕАЭС во многих сферах, к примеру, в нефтегазовом секторе, так как участники ЕАЭС могут без экспортных пошлин импортировать нефтегазовую продукцию из России и других стран. Также положительный эффект ожидается в сфере трудовой миграции», — сказал он.
«Наш центр всегда оценивает влияние глобализации и интеграционных процессов. Таким образом мы можем увидеть, что каждый интеграционный процесс привносит какие-то большие плюсы. А возможные минусы мы должны нивелировать. К примеру, можно ожидать, что большой прирост импорта автомобилей в Узбекистан может сказаться отрицательно на автомобильной индустрии страны. Следовательно, все отрасли должны быть готовы к конкуренции и стандартам, с которыми связаны интеграционные процессы», — отметил он.
По словам Хакимова, существуют разные практики вхождения в состав международных союзов. Например, после присоединения к ЕАЭС Казахстан утвердил отдельные тарифные ставки на 3000 товаров, которые они определяют как тарифные ставки Всемирной торговой организации. Поэтому сейчас Узбекистан, как активный наблюдатель, все это изучает.
Сфера экономического сотрудничества Узбекистана и России обширна и охватывает множество отраслей: от агропродовольственного сектора до атомной энергетики, отметил Хакимов.
«Россия — это стратегический партнер Узбекистана. Мы всегда рассматриваем разные направления для промышленной кооперации. Сейчас для этого имеется огромный потенциал в разных секторах. Например, в текстильной промышленности, фармацевтике, машиностроении, электротехнике, которые огромными темпами развиваются сейчас в Узбекистане. К примеру, пять-семь лет назад экспорт узбекского текстиля составлял порядка 600−700 млн долларов. Сейчас наша страна экспортирует текстиль на сумму около 4 млрд долларов, полтора миллиарда приходится на российский рынок», — добавил эксперт.