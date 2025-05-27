Келлог заявил о получении от Украины условий урегулирования

«Как только мы все это составим, будет еще одна встреча. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три лидера — президент [Трамп], президент Путин, президент Зеленский, чтобы согласовать документ и прекратить войну», — сказал Келлог.