Келлог заявил о получении от Украины условий урегулирования

«Чуть больше недели назад русские заявили, что собираются разработать так называемый меморандум о достижении мира. Мы получили такой от украинской стороны, теперь нам нужно получить его от российской стороны, чтобы после сопоставить их», — сказал Келлог в эфире Fox News.
Келлог отметил, что после того, как варианты меморандумов будут готовы, может состояться еще одна встреча по урегулированию конфликта. В качестве возможного места проведения спецпредставитель Трампа обозначил Женеву.
«Как только мы все это составим, будет еще одна встреча. Мы хотели бы провести ее в Ватикане, но россияне не захотели туда ехать. Так что Женева может быть следующей остановкой, где встретятся все три лидера — президент [Трамп], президент Путин, президент Зеленский, чтобы согласовать документ и прекратить войну», — сказал Келлог.
О разработке документа, в котором будут представлены условия прекращения огня, российская и украинская делегации договорились по итогам первых за три года прямых переговоров в Стамбуле 16 мая. Глава российской переговорной группы Владимир Мединский говорил, что в своем документе каждая из сторон изложит то, как она видит «возможное будущее прекращение огня».
Спустя три дня после стамбульских контактов президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова заключить с Украиной меморандум о возможном будущем мирном договоре. Тогда он отметил, что Москве и Киеву еще предстоит определить «ряд позиций», такие как принципы урегулирования, сроки возможного заключения мирного соглашения, а также «возможное прекращение огня на определенное время в случае достижения соответствующих договоренностей».
Глава МИД России Сергей Лавров ранее говорил, что Москва передаст Киеву проект документа по урегулированию после того, как стороны проведут масштабный обмен пленными, согласованный на встрече в Стамбуле. Обмен проходил в три этапа с пятницы по воскресенье. Стороны передали друг другу по 1000 человек.
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