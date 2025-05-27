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В Россотрудничестве оценили денонсацию Молдавией соглашения с Россией

Примаков назвал денонсацию Молдавией соглашения с РФ для закрытия РЦНК глупостью.

Источник: A.Savin

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Запуск Молдавией процедуры денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе является глупостью и безобразием, заявил РИА Новости глава Россотрудничества Евгений Примаков.

Ранее депутат молдавского оппозиционного блока коммунистов и социалистов Богдан Цырдя сообщил, что власти Молдавии запускают процедуру денонсации соглашения с РФ для закрытия Российского центра науки и культуры (РЦНК) в Кишиневе, раскритиковав такое решение.

«Глупость и безобразие. Русский дом в Кишиневе был полезен для Молдавии и молдавского народа. Может быть для Майи Санду он не очень был полезен, но мы ведь не ради нее работаем», — сказал Примаков.

Он подчеркнул, что образовательные программы и набор студентов для обучения в России усложнятся. «Граждане Молдавии будут многого лишены из-за политики своего правительства, но мы будем реагировать на это по мере возрастания проблем», — заключил он.

МИД Молдавии сообщил 13 февраля, что в одностороннем порядке расторг соглашение с Россией о создании и функционировании культурных центров, поэтому Российский центр культуры и науки должен будет прекратить свою деятельность в Кишиневе. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова ранее заявила, что Молдавия не направляла России официального уведомления о расторжении межправительственного соглашения о культурных центрах.