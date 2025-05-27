Трамп назвал условие «счастья» ЕС и Китая от торговых пошлин

«Мне только что сообщили, что Евросоюз позвонил, чтобы быстро назначить даты встречи. Это позитивное событие, и я надеюсь, что они, наконец, согласятся с моим требованием к Китаю и откроют европейские страны для торговли с США. Они оба будут очень счастливы и успешны, если это сделают», — написал он.
Как писала газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники, Трамп добивается от ЕС повышения пошлин на импорт товаров из Китая для заключения торгового соглашения с США.
В начале апреля президент США объявил о введении пошлин на импорт товаров из разных стран. В частности, для ЕС и Китая их размер составил 20% и 34% соответственно. Свое решение Трамп объяснил необходимостью «восстановить экономику и предотвратить мошенничество», так как США, по его словам, на протяжении десятилетий «подвергались разграблению, насилию и расхищению как друзьями, так и врагами». Он также заявил, что открыт для торговых переговоров, если собеседники предложат Вашингтону «что-то феноменальное».
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