Трамп назвал условие «счастья» ЕС и Китая от торговых пошлин

В начале апреля президент США объявил о введении пошлин на импорт товаров из разных стран. В частности, для ЕС и Китая их размер составил 20% и 34% соответственно. Свое решение Трамп объяснил необходимостью «восстановить экономику и предотвратить мошенничество», так как США, по его словам, на протяжении десятилетий «подвергались разграблению, насилию и расхищению как друзьями, так и врагами». Он также заявил, что открыт для торговых переговоров, если собеседники предложат Вашингтону «что-то феноменальное».