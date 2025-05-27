Южная Корея планирует выделить $40 миллионов на общественный транспорт в Ташкенте — очередной амбициозный план без конкретики?

На бумаге — всё красиво, а в реальности — слишком много «но». Пока звучит всё это как очередной план без конкретики. А ведь таких проектов за последние годы мы видели десятки — с презентациями, обещаниями, меморандумами и картинками будущего. Одна только эпопея с трамваем или «прожект» с китайской канатной дорогой чего стоят. Все они громко о себе заявляли, а потом тихо растворялись в пыльных улицах города. Где обещанные результаты?