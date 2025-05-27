Южная Корея планирует выделить $40 миллионов на общественный транспорт в Ташкенте — очередной амбициозный план без конкретики?

Как сообщили в Минтрансе, деньги пойдут на создание «интеллектуальной транспортной системы» — проект, который накануне уже был презентован чиновникам. В планах — запуск системы «умный автобус» с 2026 по 2029 годы, а также внедрение выделенных полос для скоростных автобусов (BRT) в период с 2027 по 2032 год.
На бумаге — всё красиво, а в реальности — слишком много «но». Пока звучит всё это как очередной план без конкретики. А ведь таких проектов за последние годы мы видели десятки — с презентациями, обещаниями, меморандумами и картинками будущего. Одна только эпопея с трамваем или «прожект» с китайской канатной дорогой чего стоят. Все они громко о себе заявляли, а потом тихо растворялись в пыльных улицах города. Где обещанные результаты?
Особенно удивительно, что в Ташкенте уже заявлен отдельный BRT-маршрут на улице Шота Руставели, где задействована китайская компания. Так это один и тот же проект, или Южная Корея с Китаем будут создавать разные BRT?
Если отбросить презентации и дипломатические улыбки, остаётся знакомый сценарий: красивый анонс, абстрактные обещания и полное отсутствие ответов на ключевые вопросы. Мы уже десятки раз видели «генеральные планы», «пилоты» и «реформы», от которых в итоге оставались только дорожные пробки и неработающие светофоры.
И самое главное — город по-прежнему стоит в пробках, автобусы не приходят вовремя, а выделенные полосы работают с перебоями и зачастую игнорируются. При этом власти регулярно объявляют об «интеллектуальных» решениях, как будто сама фраза «умный транспорт» может пробить городские заторы.
Южнокорейская поддержка — это, безусловно, шанс. Но пока вместо прозрачного, поэтапного проекта мы видим очередную историю, в которой горожанам предлагается снова просто верить. А там — как пойдет.
Горожане устали от слайдов и цифр. Хочется видеть работающий транспорт, разумные маршруты, предсказуемое расписание и прозрачность в каждом потраченном миллионе. Пока же всё как обычно — красиво было на бумаге, но не заметили овраги.