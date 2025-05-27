Bild: вопрос о поставках ракет Taurus Украине не решится в ближайшее время

В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Слова Мерца породили новую волну слухов о возможных поставках ракет Taurus Украине, чего всячески избегал предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц.
«Bild узнал от немецкого правительства: вопрос о поставке Taurus не будет решён во время визита президента Украины в Берлин в среду», — пишет Bild.
Ранее СМИ писали, что Германия может поставить Украине до 150 ракет Taurus.