Bild: вопрос о поставках ракет Taurus Украине не решится в ближайшее время

В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Слова Мерца породили новую волну слухов о возможных поставках ракет Taurus Украине, чего всячески избегал предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц.