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Bild: вопрос о поставках ракет Taurus Украине не решится в ближайшее время

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Вопрос о поставках дальнобойных крылатых ракет Taurus Украине не будет решён в ходе визита Владимира Зеленского в Берлин, намеченного на 28 мая, сообщило во вторник издание Bild со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

Источник: AFP 2023

В понедельник канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил в интервью телеканалу WDR, что Великобритания, Франция, США и теперь ФРГ сняли ограничения по дальности с военных поставок Украине, Киев может атаковать дальнобойным оружием позиции на территории РФ. Слова Мерца породили новую волну слухов о возможных поставках ракет Taurus Украине, чего всячески избегал предыдущий канцлер ФРГ Олаф Шольц.

«Bild узнал от немецкого правительства: вопрос о поставке Taurus не будет решён во время визита президента Украины в Берлин в среду», — пишет Bild.

Ранее СМИ писали, что Германия может поставить Украине до 150 ракет Taurus.