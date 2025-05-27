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Путин озвучил слова Лукашенко про белорусскую картошку, проданную в Россию

Путин сказал, что обсуждал с Лукашенко ситуацию с картофелем, проданным в РФ.

Источник: Комсомольская правда

Президент России Владимир Путин сказал, что обсуждал с президентом Беларуси Александром Лукашенко ситуацию с картофелем, проданным в РФ, пишет ТАСС.

Во время заседания наблюдательного совета АНО «Россия — страна возможностей» Путин обратил внимание:

— Картошки-то не хватает у нас, оказывается.

Президент России уточнил, что провел телефон с президентом Беларуси.

— Разговаривал с Александром Григорьевичем Лукашенко, он говорит, ну и у нас уже все продали в Россию, — заявил Владимир Путин.

Ранее президент России Владимир Путин удивился, когда ему сказали, что в Беларуси закончилась картошка.

Тем временем президент Беларуси Александр Лукашенко посоветовал всем высаживать картошку из-за колоссального спроса.

Кроме того, Лукашенко сказал, как получить небывалый урожай картошки.