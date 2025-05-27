Майя Санду стала лауреатом премии Теодора Хойса за реформы в Молдове

КИШИНЕВ, 27 мая — Sputnik. Президент Республики Молдова Майя Санду была удостоена премии имени Теодора Хойса, которая ежегодно вручается людям и организациям, которые продвигают ценности демократии, свободы и верховенства права.
На официальном сайте премии указано, что награда присуждается президенту Республики Молдова Майе Санду за «исключительную приверженность и большую личную преданность реформированию молдавского законодательства и государственных институтов в целях продвижения демократии, прав человека и верховенства закона».
Премия Теодора Хойса, названная в честь первого федерального президента Германии, присуждается с 1965 года за выдающийся вклад в развитие демократии и ранее вручалась видным деятелям Европы и мира.
Это не первая премия, присужденная Санду. В январе 2024 года президент Молдовы получила премию «Тимишоара за европейские ценности» (Timişoara pentru valori europene). К награде прилагалось денежное вознаграждение в размере 30 тысяч евро. Позже президент заявила, что эти средства будут направлены организации Prietena Mea, занимающейся помощью детям.
Год назад, в мае 2024-го глава государства получила в Лейпциге премию Роберта Блюма за демократию, к которой прилагалось 25 000 евро. Это денежное вознаграждение, по заявлению администрации президента, также было пожертвовано на благотворительность.