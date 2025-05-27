Майя Санду стала лауреатом премии Теодора Хойса за реформы в Молдове

Это не первая премия, присужденная Санду. В январе 2024 года президент Молдовы получила премию «Тимишоара за европейские ценности» (Timişoara pentru valori europene). К награде прилагалось денежное вознаграждение в размере 30 тысяч евро. Позже президент заявила, что эти средства будут направлены организации Prietena Mea, занимающейся помощью детям.