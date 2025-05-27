ЛДПР учредила премию «Созидатель» для поддержки бизнеса

Третья ежегодная премия призвана отметить вклад предпринимателей в развитие экономики в условиях санкций.
ЛДПР объявила о старте третьего сезона премии «Созидатель», направленной на поддержку малого и среднего бизнеса. Инициатива приурочена ко Дню российского предпринимательства и призвана помочь компаниям, работающим в условиях международных санкций и ограниченного доступа к зарубежным технологиям.
Председатель партии Леонид Слуцкий подчеркнул, что премия создана для поощрения предпринимателей, которые «работают нестандартно и создают инновационные производства». ЛДПР традиционно поддерживает бизнес — еще основатель партии Владимир Жириновский в 1990-х выступал за развитие предпринимательства и создание «экономики для народа».
В 2025 году при участии фракции ЛДПР были приняты важные законы о технологической политике и креативных индустриях, что расширило возможности для бизнеса. Партия предлагает дополнительные меры поддержки: сокращение проверок, налоговую амнистию и помощь социальным предприятиям.
«Региональные предприниматели — настоящие патриоты, которые ежедневно вкладываются в развитие страны», — отметил Сергей Андрусенко, заместитель координатора Самарского отделения ЛДПР. Он добавил, что создание благоприятных условий для бизнеса поможет России укрепить экономику несмотря на внешние вызовы.
Премия «Созидатель», по задумке ЛДПР, станет еще одним инструментом поддержки российских предпринимателей, которые являются основой экономического развития страны.