ЛДПР учредила премию «Созидатель» для поддержки бизнеса

В 2025 году при участии фракции ЛДПР были приняты важные законы о технологической политике и креативных индустриях, что расширило возможности для бизнеса. Партия предлагает дополнительные меры поддержки: сокращение проверок, налоговую амнистию и помощь социальным предприятиям.