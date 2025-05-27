Reuters: Израиль и Сирия провели первые прямые переговоры

В частности, в письме, направленном в апреле Министерством иностранных дел Сирии в Госдепартамент США, утверждалось, что руководство Сирии «не позволит стране стать источником угрозы для какого-либо государства, включая Израиль». Представители сирийского руководства также встречались с представителями еврейской общины в Дамаске и за рубежом и даже задержали двух высокопоставленных членов организации «Исламский джихад в Палестине»*, которые участвовали в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, недавно руководство Сирии «в знак доброй воли» разрешило передачу Израилю некоторых вещей давно умершего израильского шпиона Эли Коэна.