Reuters: Израиль и Сирия провели первые прямые переговоры

Согласно статье, эти встречи направлены на ослабление напряженности, предотвращение конфликтов в приграничном регионе между двумя давними врагами и сокращение израильских вторжений в сирийские приграничные деревни. Но, по словам двух источников, они также могут помочь проложить путь к более широкому политическому взаимопониманию.
На данный момент речь идет о мире в отсутствие войны, а не о нормализации отношений.
О готовности Сирии к нормализации отношений с Израилем ранее в мае сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.
С сирийской стороны, по данным издания, прямыми контактами руководил высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ахмад аль-Далати, который после свержения Башара Асада был назначен губернатором провинции Эль-Кунейтра, граничащей с оккупированными Израилем Голанскими высотами. Ранее на этой неделе аль-Далати также был назначен ответственным за безопасность в южной провинции ас-Сувейда, где проживает сирийское меньшинство друзов. Кто участвовал в переговорах со стороны Израиля, установить не удалось. Однако два источника утверждают, что это были сотрудники службы безопасности Израиля.
Кроме того, между странами продолжаются непрямые «закулисные» переговоры, о чем агентству рассказали два сирийских и два западных источника, а также источник в региональной разведке. Ранее в мае аш-Шараа подтвердил непрямые переговоры с Израилем, которые, по его словам, были направлены на ослабление напряженности. Посредником в этих переговорах выступают ОАЭ, уточняет Reuters.
В частности, в письме, направленном в апреле Министерством иностранных дел Сирии в Госдепартамент США, утверждалось, что руководство Сирии «не позволит стране стать источником угрозы для какого-либо государства, включая Израиль». Представители сирийского руководства также встречались с представителями еврейской общины в Дамаске и за рубежом и даже задержали двух высокопоставленных членов организации «Исламский джихад в Палестине»*, которые участвовали в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, недавно руководство Сирии «в знак доброй воли» разрешило передачу Израилю некоторых вещей давно умершего израильского шпиона Эли Коэна.
* Организация «Исламский джихад» признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ