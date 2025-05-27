Ричмонд
+16°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Reuters: Израиль и Сирия провели первые прямые переговоры

Израиль и Сирия находятся в прямом контакте и в последние недели провели несколько личных встреч, сообщает Reuters со ссылкой на пять осведомленных источников.

Марина Светлова
Автор Новости Mail
Источник: РИА "Новости"
Данный материал основывается на переводе публикации зарубежного СМИ и не отражает позицию редакции проекта Новости Mail

Согласно статье, эти встречи направлены на ослабление напряженности, предотвращение конфликтов в приграничном регионе между двумя давними врагами и сокращение израильских вторжений в сирийские приграничные деревни. Но, по словам двух источников, они также могут помочь проложить путь к более широкому политическому взаимопониманию.

На данный момент речь идет о мире в отсутствие войны, а не о нормализации отношений.

источник Reuters

О готовности Сирии к нормализации отношений с Израилем ранее в мае сообщил президент США Дональд Трамп после встречи с временным главой Сирии Ахмедом аш-Шараа.

С сирийской стороны, по данным издания, прямыми контактами руководил высокопоставленный сотрудник службы безопасности Ахмад аль-Далати, который после свержения Башара Асада был назначен губернатором провинции Эль-Кунейтра, граничащей с оккупированными Израилем Голанскими высотами. Ранее на этой неделе аль-Далати также был назначен ответственным за безопасность в южной провинции ас-Сувейда, где проживает сирийское меньшинство друзов. Кто участвовал в переговорах со стороны Израиля, установить не удалось. Однако два источника утверждают, что это были сотрудники службы безопасности Израиля.

Кроме того, между странами продолжаются непрямые «закулисные» переговоры, о чем агентству рассказали два сирийских и два западных источника, а также источник в региональной разведке. Ранее в мае аш-Шараа подтвердил непрямые переговоры с Израилем, которые, по его словам, были направлены на ослабление напряженности. Посредником в этих переговорах выступают ОАЭ, уточняет Reuters.

Новое руководство Сирии неоднократно предпринимало попытки доказать, что Сирия теперь не представляет угрозы для Израиля.

В частности, в письме, направленном в апреле Министерством иностранных дел Сирии в Госдепартамент США, утверждалось, что руководство Сирии «не позволит стране стать источником угрозы для какого-либо государства, включая Израиль». Представители сирийского руководства также встречались с представителями еврейской общины в Дамаске и за рубежом и даже задержали двух высокопоставленных членов организации «Исламский джихад в Палестине»*, которые участвовали в нападении ХАМАС на Израиль 7 октября 2023 года. Кроме того, недавно руководство Сирии «в знак доброй воли» разрешило передачу Израилю некоторых вещей давно умершего израильского шпиона Эли Коэна.

* Организация «Исламский джихад» признана террористической, ее деятельность запрещена на территории РФ