Из сектора Газа эвакуировали гражданку Молдовы: Трое ее детей с ней не поехали, остались в семье погибшего мужа

Во вторник, 27 мая, была завершена операция по эвакуации из сектора Газа гражданки Молдовы, сообщило Министерство иностранных дел. По её решению, трое детей женщины остались на территории сектора Газа с семьёй погибшего супруга.
В настоящий момент гражданка Молдовы находится в безопасности, ей оказывают необходимую поддержку и предоставляют консульскую помощь. Ожидается, что в ближайшее время она прибудет на родину.
На сегодняшний день из сектора Газа были эвакуированы 53 гражданина Республики Молдова.