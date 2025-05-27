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Из сектора Газа эвакуировали гражданку Молдовы: Трое ее детей с ней не поехали, остались в семье погибшего мужа

На сегодняшний день из сектора Газа были эвакуированы 53 гражданина Республики Молдова.

Источник: соцсети

Во вторник, 27 мая, была завершена операция по эвакуации из сектора Газа гражданки Молдовы, сообщило Министерство иностранных дел. По её решению, трое детей женщины остались на территории сектора Газа с семьёй погибшего супруга.

В настоящий момент гражданка Молдовы находится в безопасности, ей оказывают необходимую поддержку и предоставляют консульскую помощь. Ожидается, что в ближайшее время она прибудет на родину.

На сегодняшний день из сектора Газа были эвакуированы 53 гражданина Республики Молдова.