Путин процитировал слова Лукашенко о проданной в Россию картошке

Президент РФ Владимир Путин процитировал слова Александра Лукашенко о том, что белорусские фермеры продали всю картошку в Россию. Ранее президент Белоруссии заявил, что отечественные производители переориентировались на экспорт, потому что в России цены на картошку в три раза выше. По данным Росстата, с 2025 года корнеплод в РФ рекордно подорожал — оптовые цены выросли на 85%. Когда стоит ждать стабилизации цен — в материале «Газеты.Ru».